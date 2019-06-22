، "الوحدة" يتوّج بكأس بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة الحرة ،

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توّج فريق الوحدة بكأس بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الحرة للكبار "الدرجة الأولى" بعد حصوله على "204" نقاط، وذلك في ختام المنافسات التي أقيمت على الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، حيث استمرت لمدة 3 أيام بمشاركة 46 لاعباً يمثلون الأندية، وأيضاً المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين.
وحاز نادي الجزيرة المركز الثاني برصيد 117 نقطة، فيما أتى مركز تدريب مكة المكرمة بالمركز الثالث برصيد 112 نقطة، وحصل لاعب نادي الجزيرة محمد خالد العطيريز على كأس أحسن لاعب في البطولة، وأدار البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس.
"الوحدة" يتوّج بكأس بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة الحرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-22
توّج فريق الوحدة بكأس بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الحرة للكبار "الدرجة الأولى" بعد حصوله على "204" نقاط، وذلك في ختام المنافسات التي أقيمت على الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، حيث استمرت لمدة 3 أيام بمشاركة 46 لاعباً يمثلون الأندية، وأيضاً المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين.
وحاز نادي الجزيرة المركز الثاني برصيد 117 نقطة، فيما أتى مركز تدريب مكة المكرمة بالمركز الثالث برصيد 112 نقطة، وحصل لاعب نادي الجزيرة محمد خالد العطيريز على كأس أحسن لاعب في البطولة، وأدار البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
08:10 PM
بعد 3 أيام منافسه وبمشاركة 46 لاعباً
توّج فريق الوحدة بكأس بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الحرة للكبار "الدرجة الأولى" بعد حصوله على "204" نقاط، وذلك في ختام المنافسات التي أقيمت على الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، حيث استمرت لمدة 3 أيام بمشاركة 46 لاعباً يمثلون الأندية، وأيضاً المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين.
وحاز نادي الجزيرة المركز الثاني برصيد 117 نقطة، فيما أتى مركز تدريب مكة المكرمة بالمركز الثالث برصيد 112 نقطة، وحصل لاعب نادي الجزيرة محمد خالد العطيريز على كأس أحسن لاعب في البطولة، وأدار البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس.
، "الوحدة" يتوّج بكأس بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة الحرة ،
المصدر : الخليج 365
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