أضاء البرق ليالي محافظة الداير بني مالك وسط ما شهدته من أمطار غزيرة ومتوسطة متقطعة، الليلة الماضية، فيما لقيت اللقطات إعجاب المتابعين والمهتمين وراجت على مواقع التواصل. وكان حجم البروق الذي شهدته أجزاء من أطراف ووسط المحافظة الجنوبية كبيرًا عندما رصدته عدسة المصور أحمد المالكي، في مشاهد تتجلّى فيها قدرة الخالق؛ حيث تتميز الداير بمرتفعاتها الجبلية الجميلة التي يعانقها السحاب في كثير من أوقات العام.

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كانت هذه تفاصيل خبر كما لم تره من قبل.. البرق يضيء سماء وليل الداير في لوحة ربانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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