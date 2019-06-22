توجه لتشغيل الإنارة بالطاقة الشمسية في جميع شوارع المملكة

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتجه إلى استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع والحدائق واللوائح الإعلانية في جميع مناطق المملكة بدلاً من الكهرباء.

وأوضحت المصادر أن خطة الوزارة تهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية بنسبة 50 %، بالإضافة إلى التخلص من 15 مظهر للتشوه البصري منها عيوب أعمدة الإنارة إذ تم اصلاح 898 ألف عمود مؤخراً.

كما قامت الوزارة بتوجيه الأمانات بإستخدام تقنية LED للإنبعاث الضوئي ، لإحلالها بدلاً من المصابيح الكهربائية بنسبة 20 % سنوياً.