باحث شيعي يكشف عن المناطق السعودية التي تسعى إيران لاحتلالها.. ويؤكد: طموحها استعباد العرب

كشف الباحث الديني الشيعي أكرم البلادي، أن النفوذ الإيراني في اليمن، من مشروعاته الخبيثة احتلال مدن جيزان ونجران ومكة المكرمة (الحرم المكي) والمدينة المنورة, حتى يعبثوا في الأمة الإسلامية والعربية.

وحسب “سبق” قال البلادي: القيادة في المملكة العربية السعودية كشفت بكل سهولة حجم النفوذ الإيراني في اليمن، رغم وضوح بعضها من عقد مضى، وكانت سياسة محصورة في القوى الناعمة سياسياً وإعلامياً، لكنها بدأت تتكشف أكثر مع تسارع الأحداث في حركة أنصار الله الحوثية في اليمن وفي منطقة الجزيرة العربية عموماً.

وتابع البلادي: القضية لم تعد قضية امتداد شيعي مذهبي؛ فالمذهب الشيعي هو لباس وذريعة لخبث إيران السياسي وامتدادها، مشيرا إلى أن إيران لديها طموح أن تستعبد العرب كلهم عن طريق التنكيل بالحكومات وإفقار الشعوب، ونهب ثروات الأوطان، وتدمير مراكز الطاقة البترولية ومن ثم احتلالها.

وأستطرد قائلا: إيران وأحزابها يعيشون أوهام احتلال الحرمين الشريفين، ولكن الحكومة السعودية برجالها وجنودها بالمرصاد بقيادة ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الباحث البلادي أن مساعي ايران مصيرها الفشل، لأن الشعب السعودي بجميع طوائفه ومذاهبه يدرك بأن إيران مشروعها خبيث في المنطقة، والآن المجتمع السعودي أكثر تماسكاً وحباً لحكامهم ولنظامه.

وتابع : إيران تدرك خطورة الشجاعة العربية والبسالة السعودية أكثر من السابق، وهي تخاف أن تتواجه مع المملكة العربية السعودية وجهاً لوجه لأنها تدرك تلاحم الشعب وغيرته على وطنه ومقدراته وحب الشعب لولاة أمره.

ووجه البلادي رسالة للشيعة العرب في الخليج العربي وفي المملكة العربية السعودية، بأن يحذروا من مكائد السياسة الإيرانية كونها تتبنى المذهب الجعفري لمصالحهم التمددية.