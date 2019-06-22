نسبة صادمة لعقود النكاح والطلاق خلال شهر واحد فقط في المملكة

كشفت الأكاديمية والباحثة الاجتماعية سعاد بنت عبدالله الغامدي ، أن التقرير البياني الشهري لوزارة العدل السعودية لشهر شعبان لعام 1440هـ احتوى إحصائية صادمة لعدد عقود نكاح وطلاق المواطنين، ووفقاً لتقرير وزارة العدل الإحصائي كانت عقود النكاح 4436 عقدا وعقود الطلاق للشهر نفسه 4035 عقدا، وهذا معدل مخيف جداً.

وأضافت بحسب «الرياض»: أصبحت التوجهات تفتقد للأمان نحو الزواج والاستقرار وبناء أسرة بناء على ما يرد من معدلات طلاق مؤسفة للغاية، مبينةً أن الدكتور طارق الحبيب ، قد كشف عن عدد من العوامل المؤدية إلى ازدياد نسب الطلاق في المجتمع السعودي، ومنها الفجوة العميقة بين الزوجين، والتي تتمثل في تنافر الطباع وعدم الالتقاء الفكري واختلاف الاهتمامات، مع تسفيه اهتمامات الطرف الآخر وعدم التكافؤ العاطفي، وكذلك عدم النضج الكافي، كل ذلك أدى إلى تحول الزواج من مصدر لإشباع الحاجات إلى شكل من أشكال الضغوط التي يفتقد فيها الطرفان أو أحدهما احتياجاته ومتطلباته.

من جهته قال أمين عام جمعية وئام للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد العبدالقادر: إن أرقام وإحصائيات الزواج والطلاق لا تعني بالضرورة معدلات الزواج والطلاق، وهي تعكس بالدرجة الأولى الحالات المقيدة في المحاكم والتي تشمل في الزواج حالات التعدد وحالات الرجعة، وكذلك الطلاق تشمل حالات الطلقة الرجعية والطلقة البائنة، موضحاً أن التعامل مع الطلاق يجب أن يكون بأسلوب علمي يراعي مختلف المتغيرات والظروف.