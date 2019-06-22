5 أشخاص يباغتون شابا ويعتدون عليه بآلة حادة في مكة.. وشقيقه يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة

أصيب شاب 17 عاما بجرح طعني على أيدي خمسة من الأشخاص انهالوا عليه بالضرب بحي البحيرات بمكة ولاذوا بالفرار.

وكانت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً يفيد بوجود شخص به طعن في حي البحيرات بمكة، وعلى إثره تم استدعاء الهلال الأحمر والذي تولى نقل الشاب إلى المستشفى.

وقال شقيق “المصاب” إن الحادثة وقعت مساء الأربعاء الماضي في حي البحيرات بمكة المكرمة عندما كان شقيقه يجلس في أحد مخططات الحي برفقة شاب آخر، ليتفاجأ بخمسة أشخاص انهالوا عليه بالضرب ومن ثم لاذوا بالفرار.

وأشار إلى أن شقيقه أصيب بطعن في ظهره بآلة حادة، وبمقربة من الرئة. مضيفا أن شقيقه لا يزال منوماً ويتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة.