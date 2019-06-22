مستشفى الملك خالد ينهي معاناة شاب ثلاثيني مع الغدة التيموثية

تمكَن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد العام، بحفر الباطن من إنقاذ مريض في العقد الثالث من العمر كان يعاني مرض الغدة «الثيموثية». ونجح الفريق الطبي، باستئصال الغدة بعد تدخل جراحي دقيق وناجح.

وقد حضر المريض إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى؛ حيث كان يعاني من ضيق في التنفس وضعف في العضلات، خاصة في منطقة اليدين مع سقوط في إحدى جفون العين، وصعوبة بالغة في النوم.

وبعد إجراء التحاليل المخبرية والأشعة اللازمة، تبين أن المريض يعاني «الغدة التيموثية»، أو ما تعرف بـ«الزعترية» وهي غدة صماء توجد أعلى القلب على القصبة الهوائية، وتتصل هذه الغدة بعدد كبير من الشرايين صغيرة الحجم ، إلى جانب شريان الثدي وشريان الغدة الدرقية، وبسببها عاني المريض من مضاعفات جمة.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، قرر الطبيب المعالج التدخل جراحيًا؛ حيث تم استئصال «الغدة التيموثية» بعملية جراحية، كلُلت بالنجاح، وبعد إتمام المتابعة اللازمة غادر المريض المستشفى بصحة جيدة.