الزعاق يحذِّر من ارتفاع الحرارة على بعض مناطق المملكة: «لا حر إلا بعد الانصراف»

توقَّع الفلكي خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم السبت، أن ترتفع درجات الحرارة في منطقة الخليج هذا الأسبوع فيما يعرف بفترة «حر الانصراف».

وقال الزعاق في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من منتصف هذا الأسبوع إلى نهايته سترتفع درجات الحرارة على الخليج نواحي العراق والكويت».

وأضاف أن تأثير «حر الانصراف» سيصل إلى شمال وشرق ووسط السعودية خلال الأسبوع الجاري.

واستشهد الزعاق في تغريدته بمقولة دارجة تقول: «لا حر إلا بعد حر الانصراف»؛ «أي لا يأتينا الحر الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال. والشمس الآن انصرفت».

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كما أشار، في وقت سابق، إلى أن موسم «التويبع» بدأ الأحد الماضي، وهو موسم «حر الانصراف»، قائلًا: إن هذا الموسم يُقال فيه «لا حر إلا بعد الانصراف»، أي لا يأتينا الحر الشديد «جمرة القيظ» إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب، وأن اليوم الجمعة، هو أطول نهار في السنة، وهو موعد انصراف الشمس.

وفي سياق ذي صلة، حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من ارتفاعٍ وصفته بـ«الملموس» في درجات الحرارة، أمس الجمعة، بمنطقة مكة المكرمة، وتحديدًا بمحافظة جدة؛ حيث تقارب درجات الحرارة الـ50 درجة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، أنّه من المتوقع أن تتأثر منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة بارتفاع ملموس في درجات الحرارة، مصحوب بنشاطٍ في الرياح السطحية، مشيرة إلى أنّه من المحتمل أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 47 و48 درجة، داعيًة إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر على موقع الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي.