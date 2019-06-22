شرطة الرياض تطيح بـ«عصابة الخمسة» المتخصصة بسرقة عملاء البنوك

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، القبض على خمسة سودانيين تورَّطوا في سرقة عملاء البنوك.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة الرياض المقدم شــاكر بـن سليمان التويجري، في بيانٍ حصلت «عاجل» على نسخة منه؛ إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال؛ أسفرت عن القبض على خمسة متهمين من الجنسية السودانية بالعقدين الثالث والخامس من العمر؛ وذلك لتوافر الدلائل على ترصدهم عملاء البنوك الذين ينقلون أموالًا نقدية معهم بعد خروجهم منها ومتابعتهم.

أضاف المتحدث أن المتهمين الخمسة يسرقون الأموال من المركبات التي تتوقف بأماكن عامة بعد تكسير زجاج نوافذها، لافتًا إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت «شرطة الرياض» حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، بحسب البيان.