أمير جازان والوزير آل الشيخ يُدشِّنان مشروعات تعليمية.. الاثنين

يُدشِّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بعد غدٍ الاثنين، عددًا من المشروعات التعليمية والمدرسية التابعة لتعليم جازان وصبيا، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي يبدأ زيارة إلى المنطقة غدًا الأحد بتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتستهدف زيارة الوزير تفقد سير العمل بعدد من المشروعات التعليمية والبرامج الصيفية ومدارس الحد الجنوبي والوقوف على آخر استعدادات واحتياجات العام الدراسي المقبل.

كما يجري الوزير آل الشيخ زيارةً إلى الجنود المرابطين في الحد الجنوبي، ومدارس الفصل الصيفي والأندية الموسمية وأندية الأحياء، والحملة الصيفية بقطاع العيدابي.

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ويقف الوزير على سير العمل بالمشروعات التعليمية بالمنطقة التابعة لجامعة جازان وتعليم جازان وتعليم صبيا، كما يعقد لقاءً مع المواطنين لمناقشة عدد من المحاور التي تهم أبناء المنطقة، ولقاء مع المعلمين والمعلمات؛ حيث سيستمع لاستفساراتهم.

كما يعقد الوزير لقاءً مع قيادات التعليم الجامعي والعام بالمنطقة لمناقشة عددٍ من الموضوعات للإسهام في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمنطقة والوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات.

وتأتي زيارة وزير التعليم للمنطقة تأكيدًا لدعم العمل التعليمي وحرصه على تجويد الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات والارتقاء بالمخرجات بما يحقق رؤية المملكة 2030.