بالفيديو.. مرور عسير تطيح بـ«مُفحِّط أحد رفيدة»

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم السبت، أن إدارة مرور منطقة عسير أطاحت بالشاب الذي مارَس التفحيط في أحد متنزهات محافظة أحد رفيدة دون أي مراعاة للأسر، وخاصةً الأطفال؛ ما شكل خطورة على حياتهم.
وتمكنت «مرور عسير» من القبض على الشاب في وقتٍ قياسي بحسب المصدر الذي أشار إلى أنه جارٍ حاليًّا إكمال الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.
وفي نهاية مايو الماضي، دعت إدارة المرور بالمنطقة، أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وملاحظة المركبات المسلمة لهم، وما يتم عليها من تعديلات وما يقومون به من ممارسات قد تؤدي إلى إزهاق أرواحهم أو أرواح مستخدمي الطريق.
وتُنفِّذ «مرور عسير» حملة مكثفة لرصد المخالفات المؤثرة في السلامة العامة، وخاصةً التفحيط. ويشمل ذلك من أغلق الطرق عمدًا أو سار في مواكب أو عرقل الحركة بقصد اللهو واللعب والاستعراض، مع حجز عشرات المركبات المخالفة وتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بحق كل مخالف.
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