الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة ينفي تعرُّض منزله للسرقة

أوضح الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد النامي، اليوم السبت، حقيقة ما تداولته وسائل الإعلام من أخبار حول تعرض منزله للسرقة، مشيرًا إلى أن هذا الخبر غير صحيح.
وقال النامي -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن بعض الصحف الإلكترونية نشرت خبرًا عن تعرض منزله للسرقة من قبل سائق، وهو ما لم يحدث من الأساس.
وكانت وسائل إعلام قد نشرت خبرًا أن الشرطة المصرية ألقت القبض على سائق الملحق الثقافي بالقاهرة، عقب سرقته مبالغ مالية من محل سكنه.
وأوضحت أن مباحث محافظة الجيزة ألقت القبض على السائق الخاص بالملحق الثقافي، بعد تلقي الجهات الأمنية بلاغًا عن وقوع حادث سرقة؛ حيث انتقلت إلى الموقع لإجراء المعاينة، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار الكائن به الشقة، ومناقشة حارس العقار لمعرفة هوية المترددين عليه في توقيت السرقة.
وتوصلت المباحث -بحسب وسائل إعلام مصرية- إلى أن وراء ارتكاب سرقة شقة الملحق الثقافي بالقاهرة، سائقه الخاص الذي تم ضبطه وبحوزته المبلغ المسروق.
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