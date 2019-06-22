السعودية اليوم / مصرع أربعة عمال في هجوم مسلح شمال سيناء



القاهرة 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

لقى أربعة عمال مصريين مصرعهم فيما أصيب ستة آخرون في هجوم مسلح استهدف مبنى بالقرب من مطار العريش بشمال سيناء.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر طبي مصري اليوم قوله: إن مسلحين استهدفوا مبنى حكومي تحت الإنشاء بالقرب من مطار العريش، مما أدى إلى مقتل أربعة عمال وإصابة 6 آخرين.

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19:34ت م

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