السعودية اليوم / زلزال بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر يضرب شرقي الصين



سيتشوان 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر مدينة سيتشوان شرقي الصين اليوم.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترًا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

// انتهى //

19:03ت م

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