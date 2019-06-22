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ضمان غرب الرياض يبدأ باستقبال المستفيدات في مقره الجديد
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأ مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بغرب الرياض صباح الخميس الماضي مباشرة الأعمال في مقره الجديد الواقع بحي عليشة، بعد اكتمال تجهيزه، مودعًا المقر القديم بحي السويدي.
ويشغل المكتب مساحة 4000 متر مربع بكادر وظيفي يتكون من 64 موظفة وموظفًا موزعين على 3 أدوار، فيما يضم الدور الأرضي صالة المستفيدات وصالة البطاقات والنقل، بينما يضم الدور الأول قسم المهجورات والبحث والسجناء وتمكين المرأة والدعم الفني.
يشار إلى أنه تم إنشاء الضمان الاجتماعي في عام 1382هـ بالمراسيم الملكية رقم 18 و19 في 1382هـ بسن نظام الضمان الاجتماعي في المملكة لتنظيم مساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجة من الأسر والأفراد ورعايتهم المستمرة ضد الحاجة والعوز وليكفل لهم حدًّا أدنى من العيش الكريم ويوفر لهم حياة كريمة ويرفع عنهم ذل المسألة ويحفظ كرامتهم.
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