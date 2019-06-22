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طلقة طائشة تخترق سقف صالة رياضية بمدرسة في حفر الباطن!
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
فوجئ منسوبو نادي الحي بمدرسة عبدالرحمن الغافقي بمحافظة حفر الباطن باختراق رصاصة طائشة لسقف الصالة الرياضية بالمدرسة.
وتعتبر ظاهرة إطلاق النار منتشرة هذه الأيام في عدد من الأحياء، وسط مطالبات من أهالي المحافظة منذ وقت طويل بإيجاد حل لإيقاف هذه الظاهرة.
“متابعات الخليج 365” تواصلت مع المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية في موضوع سابق بعنوان “طلقات نار عشوائية تخترق منزل مواطن وتثير الذعر في حفر الباطن”، إلا أنها لم تجد تجاوبًا وإيضاحًا حتى اليوم السبت.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة أكدت أن استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص له في ذلك جريمة.
وأوضحت النيابة أن مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، وذلك بحسب نظام الأسلحة والذخائر.
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