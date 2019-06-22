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بلدية القفل في الحد الجنوبي تتحدى التضاريس لتنظيف المنتزهات
متابعات الخليج 365 - علي مدخلي - جازان
نفذت بلدية مركز القفل، التابعة لمحافظة صامطة، حملة لنظافة المتنزهات الطبيعية بالمركز من المخلفات، شملت عددًا من الأودية والمساحات الخضراء.
وأوضح رئيس بلدية القفل، المهندس محمد الحامظي، أن ذلك يأتي للمحافظة على هذه الأماكن الطبيعية وتهيئتها للمتنزهين، مبينًا أن وعورة التضاريس وصعوبة بعض الأودية لن تثنيهم عن مواصلة إزالة المخلفات المختلفة بها.
ودعا الحامظي كافة المتنزهين للمحافظة على هذه الأماكن، وعدم رمي المخلفات بها، أو إزالة المسطحات الخضراء منها وقطع الأشجار؛ لتبقى سمة تميز للمنطقة، والاستمتاع بجمال الطبيعة فيها.
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