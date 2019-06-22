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ترامب: العمل العسكري ضد إيران لا يزال مطروحًا على الطاولة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت: إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران، وإن العمل العسكري ضد إيران لا يزال مطروحًا على الطاولة.
وأوضح ترامب أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية، مشيرًا إلى أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات حول إيران.
وأردف الرئيس الأمريكي: آمل أن يتمتع النظام الإيراني بالذكاء الكافي لمراعاة مصالح شعبه.
وكان ترامب قد غرد في وقت سابق، اليوم السبت، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: إن الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه باراك أوباما أنقذ إيران.
وأضاف أن الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار، وفتح طريقها أمام إنتاج السلاح النووي.
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