الان تتابع النيابة العامة توضح عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 قالت النيابة العامة، إنه يحظر التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وحددت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر” اليوم السبت: “السجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة توضح عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.