القبض على 5 متهمين بسرقة أموال عملاء البنوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض أطاحت الجهات الأمنية بتشكيل عصابي مكون من 5 متهمين أفارقة بعد ترصد عملاء البنوك وسرقة أموالهم. وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال، أسفرت عن القبض على خمسة متهمين بالعقدين الثالث والخامس من العمر، وذلك لتوفر الدلائل على ترصدهم عملاء البنوك الذين ينقلون أموالا نقدية معهم بعد خروجهم منها ومتابعتهم وسرقة الأموال من المركبات التي تتوقف بأماكن عامة بعد تكسير زجاج نوافذها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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