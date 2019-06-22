صيف عسير بنكهة زخات المطر و194 فعالية متنوعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها

تستقبل منطقة عسير زوارها في موسم الصيف الحالي بنكهة مختلفة، فعسير التي تشهد أجواء صيفية معتدلة تلطفها زخات المطر والبرد، وترتدي حلة خضراء في جبالها ومتنزهاتها، تشهد هذا العام حراكا سياحيا مختلفا، حيث اعتمد مجلس التنمية السياحية بالمنطقة 194 فعالية تحت شعار «مرحبا ألف في عسير»، تتضمن أبرز فعاليتين، وهما الحفلات الفنية التي تشهدها محافظة النماص للمرة الأولى، وحفلات أبها الغنائية.

وأوضح نائب رئيس المجلس أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن البرنامج ينقسم إلى قسمين، الأول يستمر حتى الثالث من أغسطس بمشاركة 10 جهات حكومية وأهلية وخاصة، ويضم 194 فعالية موزعة على مدن ومحافظات المنطقة كافة.

والقسم الثاني من برنامج الصيف سيكون موسم صيف السودة، والذي يأتي ضمن مواسم السياحة السعودية، وسيعلن عن فعالياته قريبا.

ونوه الحميدي إلى أن برامج وفعاليات صيف هذا العام ستكون غنية بتنوعها ما بين بازارات الحرفيين والفعاليات الرياضية كرالي عسير، والهايكنج، والماراثونات، ومسابقات متنوعة في عدد من الألعاب، إضافة إلى برنامج نادي أبها الأدبي، والذي سيتضمن 50 نشاطا ما بين أمسيات ولقاءات ومعارض، بجانب العروض السينمائية والترفيهية والضوء والصوت وشارع الشهداء.

ولفت إلى أنه ستقام 6 حفلات غنائية على خشبة مسرح طلال مداح بمركز الملك فهد الثقافي بأبها ومحافظة النماص، والتي سيحييها عدد من أهم الفنانين والفنانات على مستوى الوطن العربي، في مقدمتهم فنان العرب محمد عبده، ورابح صقر، وخالد عبدالرحمن، وعبدالله الرويشد، وعائض، وجابر الكاسر، ونجوى كرم.

وأكد حرص أمير المنطقة تركي بن طلال على تسخير كل الإمكانات لإنجاح فعاليات هذا الصيف ليظهر بالشكل اللائق، مشيدا بدور الخطوط الجوية العربية السعودية في مساهمتها برفع نسبة الرحلات القادمة إلى أبها.

وثمن دعم الرعاة والداعمين والشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، داعيا وسائل الإعلام إلى مواصلة دورها البارز في إبراز برامج وفعاليات هذا الصيف، معتبرا أنها شريك أساسي في إنجاحه.

توزيع فعاليات صيف عسير

مدينة أبها

عدد الفعاليات 86

محافظة النماص

عدد الفعاليات 19

محافظة بلقرن

عدد الفعاليات 12

مركز بني عمرو

عدد الفعاليات 11

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مركز بللسمر

عدد الفعاليات 9

محافظة تنومة

عدد الفعاليات 7

محافظة أحد رفيدة

عدد الفعاليات 15

محافظة خميس مشيط

عدد الفعاليات 5

مركز الواديين

عدد الفعاليات 6

محافظة الحرجة

عدد الفعاليات 4

محافظة سراة عبيدة

عدد الفعاليات 3

محافظة ظهران الجنوب

عدد الفعاليات 3

مركز بللحمر

عدد الفعاليات 2