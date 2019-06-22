السعودية اليوم / بدء التسجيل في برامج التدريب الصيفي بجامعة الأمير سطام بالخرج



السيح 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج عن بدء التسجيل في برامج التدريب الصيفي لمعلمي ومعلمات التعليم العام ، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي.

وتشتمل البرامج التدريبية التي تعقد بكلية التربية في مقر الجامعة بمدينة السيح ، على جملة من البرامج التطويرية النوعية التخصصية لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم المهنية والعلمية ، كما تهدف إلى رفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي ، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

ودعت الجامعة المعلمين والمعلمات الراغبين بالالتحاق في البرامج التدريبية الصيفية التسجيل عبر الرابط : http://str.t4edu.com/.

// انتهى //

18:31ت م

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