السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين



تونس 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

أوقف الأمن التونسي 21 مهاجرًا غير شرعي في منطقتي المهدية وسوسة كانوا يعتزمون السفر سرًا إلى إيطاليا.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن 11 من بين الموقوفين كانوا بصدد التحضير للإبحار بساحل المهدية فيما تم إيقاف البقية على متن مركب بعدما أوغلوا في البحر شرق مدينة هرقلة الساحلية.

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17:29ت م

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