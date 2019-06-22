السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تواصل جهودها لتحسين المشهد الحضري



‏ظهران الجنوب 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

واصلت بلدية محافظة ظهران الجنوب جهودها ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري" في إزالة المخلفات في جميع أنحاء المحافظة والمركبات المتهالكة، وعمل الصيانة اللازمة للتشققات الإسفلتية في حي الوادي ومركز الغايل ومتنزه القحيف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة البلدية لمعالجة التشوه البصري, وتحسين المشهد الحضري بمحافظة ظهران الجنوب.

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17:13ت م

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