مقتل وإصابة 10 عمال بهجوم إرهابي قرب مطار العريش بمصر

2019-06-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

شن مسلحون هجوماً على عمال مدنيين قرب مطار العريش الدولي بمحافظة سيناء، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، حالة بعضهم حرجة.

والهجوم وقع في منطقة أبو طبل بالقرب من مطار العريش بمحافظة شمال سيناء، واستهدف عمالاً تابعين لإحدى شركات المقاولات التي تطور المنطقة.

Advertisements

وقع الهجوم في منطقة تحت الإنشاء تابعة لجهات أمنية مصرية قرب كمين “البطل 14″، الذي تم استهدافه أول أيام العيد، وهي منطقة تتم تغطيتها بالمنشآت لمكافحة العمليات الإرهابية.

وانتقلت على الفور قوات الأمن المصرية إلى المنطقة بحثاً عن المسلحين، كما تم إغلاق الطريق الدولي في وسط سيناء.