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الإسكان تزف بشرى سارة للمستفيدين بشأن التمويل المدعوم
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الرياض
تلقى مستفيدو برنامج سكني رسائل نصية من وزارة الإسكان تضمنت تحسين التمويل المدعوم وزيادة الدعم للمستفيدين سواءً القدامى أو الجدد.
وجاء في نص الرسالة “عزيزي مستفيد برنامج سكني، يسرنا أن نعلن عن تحسين التمويل المدعوم وزيادة الدعم للمستفيدين الجدد والحاليين وذلك لمن يزيد دخلهم الشهري عن ١٤ ألف ريال، مع العلم أن المستفيدين الذين تقل رواتبهم عن ١٤ ألف ريال مازالوا يتمتعون بدعم ١٠٠٪ كما في السابق بدون أي تعديل”.
كما يسرنا إعلامكم أنه سيتم تعويض من تغيرت نسبة الدعم لهم بأثر رجعي ابتداءً من شهر يونيو الجاري، وسيتم ذلك بجدولة الدعم خلال فترة التمويل المتبقية دون الحاجة لمراجعة وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية.
وأضافت الوزارة في رسالتها للمستفيدين “تفضلوا بالتأكد من دعمكم الجديد من خلال حاسبة الدعم عبر تطبيق سكني أو الموقع الإلكتروني: (هنا)”.
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