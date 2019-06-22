- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شرطة دبي تُجهّز 2000 مركبة ذكية العام الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شرطة دبي تُجهّز 2000 مركبة ذكية العام الجاري
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تفاصيل مشروع الدوريات الذكية الذي يتمثل في تطوير وتجهيز 2000 مركبة ذكية خلال العام الجاري.
ويشمل المشروع، تركيب مجموعة من الأجهزة الذكية للدوريات العسكرية والمدنية والخدمية، بهدف مواكبة التطورات التقنية وتحديث الأنظمة الرئيسة لمركبات القوة بما يتوافق مع الأنظمة العالمية الحديثة.
جاء ذلك، خلال اجتماع عُقد في مبنى القيادة بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف الاطلاع على مواصفات الدورية الذكية ومراحل التنفيذ وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تطوير المشروع.
وتحتوي الدوريات الذكية على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتشمل التعرف على لوحة المركبة، والتحكم بـ”اللّواح”، وشريحة الاتصال، والتعرف على بصمة الوجه، وجهاز تتبع إلكترونياً، ونظام مراقبة على الطريق، وقارئ التعرف على السائق، وشاشة ذكية إضافة إلى بيانات المركبة وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة دبي تُجهّز 2000 مركبة ذكية العام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.