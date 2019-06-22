السعودية | شاهد.. خالد عبدالرحمن يردد أغنية عبادي الجوهر مع الجمهور

شكرا لقرائتكم شاهد.. خالد عبدالرحمن يردد أغنية عبادي الجوهر مع الجمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رصد مقطع فيديو تفاعل الفنان خالد عبدالرحمن، الذي جلس في مقدمة مقاعد الحفل الغنائي للاستمتاع بوصلة الفنان عبادي الجوهر في الحفلة التي جمعت النجمين مساء الجمعة في عرعر.

وبدأ خالد منتشياً مع أغنية "تدرين وأدري بنفترق"، كما أظهرت عدد من لقطات وصور الحفلة التي بثها عبدالله مخارش، عضو اللجنة الفنية، مدى الاحترام المتبادل بين الثنائي، منذ أن استقلا نفس السيارة، وكذلك ترحيب عبادي بخالد الذي فضل عدم المغادرة بعد أداء وصلته والجلوس مع الجمهور.