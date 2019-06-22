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قُتِل قيادي ميداني بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مع عدد من مرافقيه، اليوم السبت، في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.
وبيّن موقع "سبتمبر نت" أن الغارة استهدفت تجمعا لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رازح، غربي المحافظة.
وأضاف أن الغارة أسفرت عن مقتل القيادي في المليشيا المدعو عبدالله صالح ساري، مع ثمانية من مرافقيه.
مقاتلات التحالف تقضي على قيادي حوثي بارز و8 من مرافقيهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-22
قُتِل قيادي ميداني بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مع عدد من مرافقيه، اليوم السبت، في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.
وبيّن موقع "سبتمبر نت" أن الغارة استهدفت تجمعا لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رازح، غربي المحافظة.
وأضاف أن الغارة أسفرت عن مقتل القيادي في المليشيا المدعو عبدالله صالح ساري، مع ثمانية من مرافقيه.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
05:47 PM
استهدفت تجمعا للمليشيا في جبهة رازح
قُتِل قيادي ميداني بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مع عدد من مرافقيه، اليوم السبت، في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.
وبيّن موقع "سبتمبر نت" أن الغارة استهدفت تجمعا لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رازح، غربي المحافظة.
وأضاف أن الغارة أسفرت عن مقتل القيادي في المليشيا المدعو عبدالله صالح ساري، مع ثمانية من مرافقيه.
، مقاتلات التحالف تقضي على قيادي حوثي بارز و8 من مرافقيه ،
المصدر : الخليج 365
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