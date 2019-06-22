، انطلاق دورة الشيخ عبدالله القرعاوي 17 للدعاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف طلبة العلم وأئمة وخطباء المساجد

انطلقت، الجمعة، دورة الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي، السابعة عشرة للدعاة، وينظمها المكتب التعاوني بمحافظة صامطة، بجامع مكتبة العلوم الشرعية "جامع الشيخ العلامة زيد المدخلي" رحمه الله.

جاء ذلك بحضور مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة زيد المدخلي، ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة الشيخ أحمد بن عقيل كريري.

افتتحت الدورة بكلمة لرئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة الشيخ محمد بن زيد المدخلي.

وقال "المدخلي": إن هذه الدورة توجيهية للدعاة المشاركين في أفرع دورات القرعاوي العلمية، وتنطلق بندوة بعنوان "وسطية أهل السنة الجماعة بين التشدد والتساهل المذمومين سماته وآثاره"، ويلقيها الداعية المعروف الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، ورئيس لجنة الدعوة في المكتب التعاوني بصامطة الشيخ عبدالله بن محمد حسن نجمي.

وتستهدف الدورة طلبة العلم وأئمة وخطباء المساجد، بحضور هذه الندوة لأهميتها وللاستفادة مما سيطرح فيها من عناصر مهمة لطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل.

وتابع قائلاً: إن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة، يقيم دورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي -رحمه الله- العلمية المتقدمة الخامسة والعشرين لعام 1440هـ، من يوم السبت إلى الأربعاء الموافق 19-30/ 10/ 1440هـ. ودورة القرعاوي السابعة عشرة للمبتدئين بالفترة نفسها، بمسجد أحمد جابر -رحمه الله- بصامطة، ودورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي -رحمه الله- العلمية العشرين للصم وضعاف السمع لعام 1440هـ.

وتقام الدورة من يوم السبت إلى الأربعاء الموافق 19-23/ 10/ 1440هـ بمسجد عمر بن الخطاب بإسكان الخارش.

وقال إنه سيتخلل الدورات شهادات وجوائز وهدايا، بالإضافة لنقل وسكن وإعاشة وتوزيع متون الدورة مجاناً، وكذلك يوجد مكان مخصص للنساء.