، رعب منتصف الليل.. شاهد ما يفعله شبح غامض على أبواب الأمريكيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشرطة تطارده وتنصح بعدم مواجهته

عندما ينتصف الليل في ولاية كانساس الأمريكية، ويكون الجميع نائمين، يتسلل هذا الرجل في الظلام، يطرق الأبواب ويدق الأجراس ثم يهرب، في الصباح تكشف الكاميرات عن شبح يرتدي سترة مضادة للمواد الخطرة والنووية، لتبدأ الشرطة رحلة البحث عن الشبح المرعب.

وتقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: من باب إلى باب ومن كاميرا إلى كاميرا ومن تجمع سكني إلى آخر بدأت الحكاية تتواتر وتتردد في مدينة أوفرلاند بارك بمقاطعة جونسون في ولاية كانساس، والتفاصيل هي ذاتها، رجل غامض يرتدي بدلة مضادة للمواد الخطرة والنووية ويغطي وجهه بغطاء أبيض، يتقدم نحو باب المنزل بحرص وبطء، يمده يده ويدق الجرس ثم يرحل بسرعة تحت جنح الظلام، تاركاً الرعب والغموض في شريط كاميرات المراقبة.

وتنقل الصحيفة عن تقرير مصور لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن فيديوهات كاميرات المراقبة بدأت تنتشر على موقع "فيسبوك"، من تجمع "سمر وود ايستيت" السكني إلى كمباوند "باولو فيلد"، وكذلك من مجاورة "فيلز فارم"، وكلها تثير الحيرة والرعب والتساؤل، من الشبح الغامض؟ ولماذا يطرق الأبواب ويهرب؟ ماذا يريد؟

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن ضابط الشرطة في أوفرلاند، جون لاسي، قوله: "هذه وقائع مخيفة، لماذا يتجول شخص ما مرتدياً بدلة المواد الخطرة؟".

وتروي إحدى السيدات التي طلبت عدم الإعلان عن هويتها، تقول: "سمعت جرس الباب ليلاً، ولم أفكر في أي شيء غير عادي، لكن عندما استيقظت في صباح اليوم التالي، شاهدت الفيديو المرعب، وعلى موقع "فيسبوك" اكتشفت أن الجيران ينشرون مقاطع فيديو مشابهة، وفكرت أنه أمر غريب، نفس الشخص يأتي نحو الباب ثم يطرق الجرس ويهرب".

وقالت شرطة أوفرلاند إنه لم يتم القبض على الرجل المجهول بعد، ونصح الضابط لاسي، أي شخص يشاهد الرجل أن يتصل برقم الطوارئ (911) فوراً، وأن يتفادى مواجهة الشبح الغامض.