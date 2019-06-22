، بلدية "قفل صامتة" تنفذ حملة لتنظيف المتنزهات الطبيعية بالمركز ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحامضي": وعورة التضاريس وصعوبة بعض الأودية لن تعوقنا

نفذت بلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة حملة لنظافة المتنزهات الطبيعية من المخلفات؛ شملت عددًا من الأودية والمساحات الخضراء.

وقال رئيس بلدية القفل المهندس محمد الحامضي: وعورة التضاريس وصعوبة بعض الأودية لن تثنينا عن مواصلة إزالة المخلفات المختلفة بها وذلك بمجهودات البلدية الذاتية لمنع تشويه جمال هذه الأماكن.

وناشد المتنزهين كافة المحافظة على هذه الأماكن وعدم رمي المخلفات بها أو إزالة المسطحات الخضراء منها وقطع الأشجار.

وشدد على أن بلدية القفل لن تتوانى عن التعاون مع المواطنين والتجاوب مع بلاغاتهم المختلفة بما في ذلك البلاغات الخاصة بتجمعات المخلفات المختلفة.