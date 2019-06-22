، عبور 546 شاحنة من إغاثي الملك سلمان منفذ الوديعة منذ مطلع 2019 ،

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عبرت منفذ الوديعة الحدودي مئاتُ الشاحنات الإغاثية تحمل على متنها مساعدات إنسانية متنوعة، في طريقها لمختلف المدن والمحافظات في اليمن منذ مطلع العام الحالي 2019م؛ اتساقًا مع الدور الإنساني الذي تتبناه المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من أجل تخفيف حدة معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الانتهاكات الإنسانية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وجرى تسيير 546 شاحنة تحمل 10,640 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية والإيوائية والأدوية والتمور وأجهزة الغسيل الكلوي والأطقم المدرسية، وخلافها، متوجهة إلى محافظات ومدن اليمن دون استثناء.
وتسعى المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال هذه المساعدات، إلى الوقوف مع الأشقاء في اليمن بكافة مناطقه دون تفريق؛ حفظاً لكرامتهم وتلبية لاحتياجاتهم وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
عبور 546 شاحنة من إغاثي الملك سلمان منفذ الوديعة منذ مطلع 2019وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-22
عبرت منفذ الوديعة الحدودي مئاتُ الشاحنات الإغاثية تحمل على متنها مساعدات إنسانية متنوعة، في طريقها لمختلف المدن والمحافظات في اليمن منذ مطلع العام الحالي 2019م؛ اتساقًا مع الدور الإنساني الذي تتبناه المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من أجل تخفيف حدة معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الانتهاكات الإنسانية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وجرى تسيير 546 شاحنة تحمل 10,640 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية والإيوائية والأدوية والتمور وأجهزة الغسيل الكلوي والأطقم المدرسية، وخلافها، متوجهة إلى محافظات ومدن اليمن دون استثناء.
وتسعى المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال هذه المساعدات، إلى الوقوف مع الأشقاء في اليمن بكافة مناطقه دون تفريق؛ حفظاً لكرامتهم وتلبية لاحتياجاتهم وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
03:45 PM
لتخفيف حدة معاناة الأشقاء اليمنيين جراء الانتهاكات الإنسانية لميليشيا الحوثي
عبرت منفذ الوديعة الحدودي مئاتُ الشاحنات الإغاثية تحمل على متنها مساعدات إنسانية متنوعة، في طريقها لمختلف المدن والمحافظات في اليمن منذ مطلع العام الحالي 2019م؛ اتساقًا مع الدور الإنساني الذي تتبناه المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من أجل تخفيف حدة معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الانتهاكات الإنسانية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وجرى تسيير 546 شاحنة تحمل 10,640 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية والإيوائية والأدوية والتمور وأجهزة الغسيل الكلوي والأطقم المدرسية، وخلافها، متوجهة إلى محافظات ومدن اليمن دون استثناء.
وتسعى المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال هذه المساعدات، إلى الوقوف مع الأشقاء في اليمن بكافة مناطقه دون تفريق؛ حفظاً لكرامتهم وتلبية لاحتياجاتهم وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
، عبور 546 شاحنة من إغاثي الملك سلمان منفذ الوديعة منذ مطلع 2019 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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