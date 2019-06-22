439 برنامج تدريب صيفيًّا للمعلمين والمعلمات في جدة

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، استعداداتها لبدء برامج التدريب الصيفي في نسختها الثانية هذا العام للمعلمين والمعلمات، التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل .
وأكَّد مدير عام التعليم بجدة المكلف صديق خوجه، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، اكتمال جاهزية واستعداد جميع مراكز التدريب والمدربين والمدربات لبدء البرنامج، مشددًا على أهمية الإشراف والمتابعة في تنفيذ البرامج على أعلى مستوى، وتوفير كل الاحتياجات والإمكانات والمرافق والمواد التعليمية، التي تحتاجها هذه الدورات.
وأضاف، أنَّ فعاليات التدريب ستستمر لمدة شهر بمعدل خمسة أيام في الأسبوع، وأنَّ مرحلة التنفيذ للبرامج التدريبية ستبدأ اعتبارًا من يوم 4 من ذي القعدة المقبل، لافتًا إلى أنَّ البرامج التطويرية ستكون من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وتقام في ستة مراكز تدريبية بمحافظة جدة، التي تستهدف جميع شاغلي الوظائف التعليمية عبر 298 برنامجًا تدريبيًّا .
وأشار إلى أنَّ إجمالي عدد البرامج التدريبية الصيفية هذا العام للمعلمات بجدة 141 برنامجًا، وستقام في أربعة مراكز موزعة جغرافيًّا على جدة ورابغ، فيما بلغ عدد المتدربات المسجلات بها 5427 متدربة.
وأوضح أنَّ برامج التطوير المهني الصيفي لهذا العام، قد أضيف لها برامج اللغة الصينية والطفولة المبكرة والبرامج، التي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى الطلبة، مقدِّمًا شكره لوزير التعليم ونائبه على ما يجده المعلمون والمعلمات من اهتمام ودعم في كل النواحي .
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