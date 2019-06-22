القيادة تهنئ الدوق هنري بذكرى اليوم الوطني لـ«لوكسمبورج»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الدوق هنري الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة- عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للدوق هنري، وباطراد التقدم والازدهار لحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الدوق هنري، أعرب له فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجيًا لحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.