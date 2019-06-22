السعودية تستعرض جهودها الإغاثية في اجتماع «الأوتشا»

شارك مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، ممثلًا للمملكة، في اجتماع فريق كبار المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا» في العاصمة الأيرلندية دبلن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، إن الغامدي استعرض خلال الاجتماع، دور حكومة خادم الحرمين الشريفين القيادي والريادي في العمل الإغاثي والإنساني.

كما جرى إيضاح الدور المهم الذي يقوم به مكتب «الأوتشا» في تخفيف معاناة المحتاجين وسرعة الاستجابة للعمل الإنساني على الصعيد الدولي، وتعزيز خدمات التنسيق في المكتب والتمويل الإنساني.