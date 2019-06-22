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2019-06-22 الملحق الثقافي بالقاهرة يكشف حقيقة تعرض منزله للسرقة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشف الملحق الثقافي بسفارة المملكة في القاهرة الدكتور خالد النامي، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تعرض منزله للسرقة. وقال النامي، في تغريدة على حسابه الرسمي : “نشرت بعض الصحف الإلكترونية خبر عن تعرض منزلي للسرقة من قِبل سائق، ولله الحمد لم يحدث ذلك، والخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً”.









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