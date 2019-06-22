2019-06-22

تعرف على مزايا النسخة المحدثة من تطبيق الكهرباء ALKAHRABA

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحتوي النسخة المحدثة من تطبيق الكهرباء “ALKAHRABA” على خدمات ومزايا عديدة للتيسير على العملاء.

ومن أهم تلك الخدمات والمزايا التي توفرها النسخة المحدثة من تطبيق الكهرباء تلك الخاصة بأنظمة الفوترة، وفاتورة الكهرباء؛ ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة لتحسين وتطوير خدماتها.

وتضمنت النسخة المحدثة خدمات منها:

– التعرف على تاريخ القراءة القادمة لعداد المشترك، ضمن جهودها لتحقيق مبدأ الشفافية في أنظمة الفوترة.

– تحديد موعد صدور الفاتورة خلال ستة أيام فقط من تاريخ قراءة العداد، ما يُمكن المشترك معرفة تاريخ قراءة العداد وتوقع موعد صدور الفاتورة القادمة.

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– إمكانية استعراض الفواتير السابقة بصيغ (PDF)، ومعايير جديدة لضمان الخصوصية.

– يقدم التطبيق الجديد تصميما جديدا للواجهة الرئيسة ما يُسهم في تيسير استخدام التطبيق.

– خدمة استعراض الفواتير، وبيانات السداد، كما يعد نافذة تسمح لشرائح الاستهلاك إرسال نسخة من الفاتورة للبريد الإلكتروني، وخدمة رسائل الهاتف المحمول.

ويعتبر تطبيق الكهرباء “ALKAHRABA” نافذة لقراءة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نافذة يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، إضافة إلى أيقونة أرقامي التي توفر خاصية حفظ أرقام الحسابات أو الطلبات الخاصة بمستخدم التطبيق لتسهل متابعتها والرجوع لها مستقبلاً.