الان تتابع أمانة الرياض: إغلاق ٣٨ مستودعا غير نظامي وضبط ٧٦ عاملا مخالفا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: شنت أمانة منطقة الرياض، حملة تفتيشية، أسفرت عن إغلاق مستودعات غير نظامية وضبط عمال مخالفين، ومصادرة 800 قطعة ملابس وأحذية ونظارات مقلدة. وضمن حملة تفتيشية بحي منفوحة، أغلقت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية البطحاء، وبمشاركة وزارتي العمل والتجارة، والجهات الأمنية، ٣٨ مستودعاً غير نظامي، وضبطت ٧٦ عاملا مخالفا، وصادرت ٣٥٠ قطعة ملابس مخالفة للعقيدة الإسلامية، و٢٠٠ لباس رياضي، و٢٠٠ نظارة، و١٥٠ حذاء، جميعها مقلدة.

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