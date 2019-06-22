شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يدشن مع وزير التعليم عدداً من المشاريع التعليمية بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

يدشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، يوم غد (الأثنين) عدداً من المشاريع التعليمية والمدرسية التابعة لتعليم جازان وصبيا، وذلك بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والذي يزور المنطقة، مساء اليوم الأحد في زيارة رسمية لمنطقة جازان بتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله -لتفقد سير العمل بعدد من المشاريع التعليمية والبرامج الصيفية ومدارس الحد الجنوبي والوقوف على آخر الاستعدادات للعام الدراسي المقبل.

كما يقوم وزير التعليم آل الشيخ، بزيارة للجنود المرابطين في الحد الجنوبي، ومدارس الفصل الصيفي والأندية الموسمية وأندية الأحياء، والحملة الصيفية بقطاع العيدابي.

ويقف آل الشيخ خلال الزيارة على سير العمل بالمشاريع التعليمية بالمنطقة التابعة لجامعة جازان وتعليم جازان وتعليم صبيا، وستتضمن الزيارة ثلاثة لقاءات حيث يعقد اللقاء الأول مع المواطنين لمناقشة عدد من المحاور التي تهم أبناء المنطقة، فيما سيكون اللقاء الثاني لوزير التعليم مع المعلمين والمعلمات حيث سيستمع لاستفساراتهم، فيما يختتم وزير التعليم لقاءاته بلقاء مع قيادات التعليم الجامعي والعام بالمنطقة لمناقشة عددٍ من الموضوعات للإسهام في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمنطقة والوصول لتقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات.

وتأتي زيارة وزير التعليم للمنطقة تأكيدا على دعم العمل التعليمي وحرصه على تجويد الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات والارتقاء بالمخرجات بما يحقق رؤية المملكة 2030.