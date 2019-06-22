شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي حقيقة تعرض دبلوماسي سعودي للسرقة بالقاهرة؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نادر العنزي ( تبوك)نفى الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة الدكتور خالد النامي ماتداولته وسائل الإعلام عن تعرض منزله للسرقة.
وقال الدكتور النامي في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نشرت بعض الصحف الإلكترونية خبر تعرض منزلي للسرقه من قبل سائق، ولله الحمد لم يحدث ذلك والخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً».
وكانت صحف إلكترونية قد نقلت عن وسائل إعلامية مصرية تعرض شقة الملحق الثقافي لمبلغ مالي في شقته، عن طريق سائق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.