شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي حقيقة تعرض دبلوماسي سعودي للسرقة بالقاهرة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي ( تبوك)

نفى الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة الدكتور خالد النامي ماتداولته وسائل الإعلام عن تعرض منزله للسرقة.

وقال الدكتور النامي في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نشرت بعض الصحف الإلكترونية خبر تعرض منزلي للسرقه من قبل سائق، ولله الحمد لم يحدث ذلك والخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً».

وكانت صحف إلكترونية قد نقلت عن وسائل إعلامية مصرية تعرض شقة الملحق الثقافي لمبلغ مالي في شقته، عن طريق سائق.