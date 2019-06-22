شكرا لقرائتكم المملكة تدين تفجيراً إرهابياً وقع في العاصمة العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 7 ساعات في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 11:28
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقدم المصدر خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مجددًا وقوف المملكة إلى جانب العراق ضد الإرهاب والتطرف.
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