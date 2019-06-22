، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعية ،

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أعلنت شركة ضوئيات المتكاملة، وهي إحدى الشركات التابعة لـ"السعودية للكهرباء"، عن الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تم من خلالها إيصال تقنية الألياف الضوئية لجميع المصانع الموجودة في كل من مدينتي سدير الصناعية والمدينة الصناعية الثانية في جدة.
وتأتي تلك الأعمال ضمن اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة "البنية التحتية للاتصالات للمدن الصناعية" والتي تم توقيعها خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية "NIDLP" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.
وأوضحت "ضوئيات المتكاملة" أن عدد المدن الصناعية ضمن نطاق المشروع تشمل خمس مدن صناعية وهي مدينة سدير الصناعية، وكذلك المدينة الصناعية الثانية في جدة، والتي تم الانتهاء من إيصال الخدمة لهما في وقت قياسي، وجارٍ العمل الآن على المرحلة الثانية لإيصال خدمة تقنية الالياف الضوئية لجميع المصانع الموجودة في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، والمدينة الصناعية الثالثة في جدة، إضافة إلى المدينة الصناعية بالخرج.
يذكر أن ضوئيات المتكاملة قامت بإيصال تقنية الألياف الضوئية إلى أكثر من 320 ألف وحدة سكنية، وذلك ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لنشر النطاق العريض في المملكة.
انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-22
أعلنت شركة ضوئيات المتكاملة، وهي إحدى الشركات التابعة لـ"السعودية للكهرباء"، عن الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تم من خلالها إيصال تقنية الألياف الضوئية لجميع المصانع الموجودة في كل من مدينتي سدير الصناعية والمدينة الصناعية الثانية في جدة.
وتأتي تلك الأعمال ضمن اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة "البنية التحتية للاتصالات للمدن الصناعية" والتي تم توقيعها خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية "NIDLP" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.
وأوضحت "ضوئيات المتكاملة" أن عدد المدن الصناعية ضمن نطاق المشروع تشمل خمس مدن صناعية وهي مدينة سدير الصناعية، وكذلك المدينة الصناعية الثانية في جدة، والتي تم الانتهاء من إيصال الخدمة لهما في وقت قياسي، وجارٍ العمل الآن على المرحلة الثانية لإيصال خدمة تقنية الالياف الضوئية لجميع المصانع الموجودة في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، والمدينة الصناعية الثالثة في جدة، إضافة إلى المدينة الصناعية بالخرج.
يذكر أن ضوئيات المتكاملة قامت بإيصال تقنية الألياف الضوئية إلى أكثر من 320 ألف وحدة سكنية، وذلك ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لنشر النطاق العريض في المملكة.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
03:37 PM
جارٍ العمل على المرحلة الثانية لإيصال الخدمة لجميع المصانع في الدمام وجدة
أعلنت شركة ضوئيات المتكاملة، وهي إحدى الشركات التابعة لـ"السعودية للكهرباء"، عن الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تم من خلالها إيصال تقنية الألياف الضوئية لجميع المصانع الموجودة في كل من مدينتي سدير الصناعية والمدينة الصناعية الثانية في جدة.
وتأتي تلك الأعمال ضمن اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة "البنية التحتية للاتصالات للمدن الصناعية" والتي تم توقيعها خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية "NIDLP" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.
وأوضحت "ضوئيات المتكاملة" أن عدد المدن الصناعية ضمن نطاق المشروع تشمل خمس مدن صناعية وهي مدينة سدير الصناعية، وكذلك المدينة الصناعية الثانية في جدة، والتي تم الانتهاء من إيصال الخدمة لهما في وقت قياسي، وجارٍ العمل الآن على المرحلة الثانية لإيصال خدمة تقنية الالياف الضوئية لجميع المصانع الموجودة في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، والمدينة الصناعية الثالثة في جدة، إضافة إلى المدينة الصناعية بالخرج.
يذكر أن ضوئيات المتكاملة قامت بإيصال تقنية الألياف الضوئية إلى أكثر من 320 ألف وحدة سكنية، وذلك ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لنشر النطاق العريض في المملكة.
، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعية ،
المصدر : الخليج 365
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