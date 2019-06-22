السعودية اليوم / القبض على خمسة متهمين تخصصوا في سرقة عملاء البنوك // للصحف فقط //



الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت - بفضلٍ من الله - عن القبض على خمسة متهمين من أحد الجنسيات بالعقدين الثالث والخامس من العمر, وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بترصد عملاء البنوك الذين ينقلون أموالاً نقدية معهم بعد خروجهم منها ومتابعتهم وسرقة الأموال من المركبات التي تتوقف بأماكن عامة بعد تكسير زجاج نوافذها، وقد جرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس

بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

// للصحف فقط // // انتهى //

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15:26ت م

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