السعودية اليوم / مصرع تسعة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بهاواي



واشنطن 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

لقي تسعة أشخاص مصرعهم اليوم جراء تحطم طائرة صغيرة في شمال ارخبيل هاواي الأمريكي.

وذكرت وزارة النقل - وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية - أن الطائرة الثنائية المحرك من نوع كينغ إير تحطمت خلال إقلاعها بالقرب من مطار ديلينغهام إيرفيلد في جزيرة أواهو، ولم ينج أي من ركابها.

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14:49ت م

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