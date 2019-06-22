الضغط الاقتصادي على إيران أهم أهداف قمة مجموعة العشرين

2019-06-22

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية مايك بومبيو الذي من المقرر أن يزور الهند الأسبوع الجاري لتعميق وتوسيع العلاقات الثنائية، سوف يشدد على ضرورة أهمية احترام العقوبات المفروضة ضد إيران.

وحسب شبكة “ZEE نيوز” الهندية، فإن بومبيو الذي سيزور الهند في الفترة من 25 إلى 27 يونيو، سيلتقي برئيس الحكومة ناريندرا مودي، حيث سيؤكد خلال الجلسة معه ضرورة الالتزام بالعقوبات الاقتصادية، وبالأخص التي تستهدف قطاع النفط الإيراني.

الضغط على إيران

وأشارت الشبكة الهندية، إلى أن الزيارة تأتي قبل اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، التي تقام يومي 28 و 29 يونيو.

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وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: “أعتقد أن إدارة ترامب كانت واضحة جدًا أن هذا هو الوقت المناسب لممارسة الضغط على إيران، وبالنظر إلى الأيام القليلة الماضية، فإن ذلك الضغط يبدو مهماً لضمان أن تتفهم إيران أنها بحاجة إلى وقف سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة”.

علاقات الهند بإيران

وترى الشبكة الهندية أن نيودلهي لن تنعم بأريحية كبيرة في التعامل مع الولايات المتحدة خلال اللقاء الذي سيجمع ترامب بمودي في قمة العشرين، لا سيما وأنها من أكثر الدول التي تتعامل مع طهران في مجالات النفط.

وكانت الهند ضمن الدول الثماني المستثناة من العقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال نوفمبر من العام الماضي، وذلك على خلفية انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي خلال مايو 2018.