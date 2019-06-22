2019-06-22

تركي آل الشيخ يعد بمزيد من مفاجآت هيئة الترفيه: لم تروا إلا جزءاً يسيراً

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ؛ أن موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً.

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وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: حتى الآن لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه.

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه: “انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريباً”.