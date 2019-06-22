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تركي آل الشيخ يعد بمزيد من مفاجآت هيئة الترفيه: لم تروا إلا جزءاً يسيراً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ؛ أن موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً.
وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: حتى الآن لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه.
وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه: “انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريباً”.
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