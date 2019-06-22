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اللواء التركي يعلق على حادثي انفجار مركبتي إيطاليين في جدة: نزاع شخصي
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن قوات الأمن باشرت التحقيق فيما حدث يوم 7 يونيو، والذي يبدو أنه عمل إجرامي يتمحور حول نزاع شخصي.
وقال التركي، في تعليق رسمي أصدرته وزارة الداخلية السعودية لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن هجوماً متعمداً استهدف سيارتين في مدينة جدة، وتسبب في إصابة مواطن إيطالي.
وأضاف اللواء التركي أن “التحقيقات الأولية أظهرت أن هناك عبوة ناسفة وضعت تحت دواسات الوقود في السيارتين، ما تسبب في اشتعال النيران بهما وإصابة السائق فيما لم يصب الركاب، والسلطات الإيطالية تتعاون في التحقيق حول تلك الحادثة”.
وباشرت الجهات الأمنية في محافظة جدة حادثي انفجار مركبتين لمواطنين إيطاليين، أصيب على إثرها شخص، فيما طوقت الجهات الأمنية مسرح الحادث لمعاينة المركبات، وتم رفع الأدلة والقرائن من الموقع، وشرع خبراء الأدلة الجنائية في مهامهم بتحديد نوع المادة المتفجرة وكيفية زراعتها.
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