9 قتلى بتحطم طائرة أمريكية

2019-06-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال مسؤولون أميركيون، اليوم السبت، إن 9 أشخاص لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تحلق فوق هاواي، الأرخبيل الأميركي في المحيط الهادي.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن الطائرة ذات المحركين تحطمت في منطقة نورث شور بجزيرة أواهو، في هاواي.

وقال تيم ساكاهارا المتحدث باسم وزارة النقل في هاواي إنه لم يكن هناك ناجون في تحطم الطائرة التابعة لشركة “كينغ إير”.

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ووقع الحادث بالقرب من مطار “ديلينغهام” الصغير، وهو مطار في منطقة نورث شور، فيما أغلقت السلطات الطريق السريع المواجه للمطار في كلا الاتجاهين.

وأضاف ساكاهارا أن التفاصيل الأخرى للحادث، بما في ذلك ما إذا كانت الطائرة كانت تهبط أم تقلع وقت الحادث، لم تكن معروفة على الفور.

وكان مسؤولون أفادوا في البداية أن 6 أشخاص فقط كانوا على متن الطائرة وقت الكارثة.