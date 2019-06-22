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المملكة تشارك في اجتماع فريق كبار المانحين لدعم الأوتشا

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2019-06-22

المملكة تشارك في اجتماع فريق كبار المانحين لدعم الأوتشا

متابعات الخليج 365 - واس

شارك مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي ممثلاً عن المملكة في اجتماع فريق كبار المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في العاصمة الإيرلندية دبلن خلال الفترة 20 – 21 / يونيو / 2019 م.

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وأبرز الدكتور عقيل الغامدي خلال الاجتماع دور حكومة خادم الحرمين الشريفين القيادي والريادي في العمل الإغاثي والإنساني.

كما جرى إيضاح الدور المهم الذي يقوم به مكتب الأوتشا نحو تخفيف معاناة المحتاجين وسرعة الاستجابة للعمل الإنساني على الصعيد الدولي، و تعزيز خدمات التنسيق في المكتب و التمويل الإنساني.





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